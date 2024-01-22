عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. ‏راعي أغنام يُسقط طائرة درون بحجر بعدما اقتربت منه

الاثنين 22 يناير 2024 الساعة 12:44

وثق مقطع فيديو راعي أغنام وهو يقوم بإسقاط طائرة درون بحجر بعد خوفه منها أثناء رعيه الأغنام.

وأبان الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الرجل وهو يسير بمفرده في الصحراء وشعر ببعض الخوف عندما لاحظ أن الطائرة تلاحقه وتقترب منه.

وبعد لحظات التقط حجرا من الأرض ثم وجهه نحو الطائرة فأسقطها بشكل مباشر.pic.twitter.com/kBhMX3vu3R

- أخبار منوعة (@RehamAlla2) January 5, 2024

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