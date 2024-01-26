شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ما يفعله الزنجبيل بمرضى السكري والضغط المرتفع و قوة تأثيره للأعصاب والذاكرة .. اليكم طريقة التحضير ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ما يفعله الزنجبيل بمرضى السكري والضغط المرتفع و قوة تأثيره للأعصاب والذاكرة .. اليكم طريقة التحضير ؟