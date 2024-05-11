شكرا لقرائتكم خبر عن في 7 دول .. "سدايا" تقدم خدمات تقنية ضمن مبادرة طريق مكة والان نبدء بالتفاصيل



وتشمل قائمىة الدول؛ المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار، لربطها بأنظمة "سدايا"، والعمل على تطوير الأنظمة التقنية عالية الخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الخدمة، وتشمل نظام الحدود، ونظام الحج، ونظام تسجيل المسافرين، وحقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات المستفيدين من المبادرة.

طريق مكة وتأتي جهود "سدايا" في إطار ما تحظى به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من دعم غير محدود من صاحب السمو الملكي الأمير



يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها السادس بالتعاون مع وزارات (الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام) والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

الدمام - شريف احمد - تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بتقديم الخدمات التقنية والرقمية في مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بمهندسين وفنيين للعمل في صالات المبادرة المخصصة في (11) مطارًا في (7) دول.وتشمل قائمىة الدول؛ المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار، لربطها بأنظمة "سدايا"، والعمل على تطوير الأنظمة التقنية عالية الخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الخدمة، وتشمل نظام الحدود، ونظام الحج، ونظام تسجيل المسافرين، وحقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات المستفيدين من المبادرة.وتأتي جهود "سدايا" في إطار ما تحظى به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من دعم غير محدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة - حفظه الله، لتضطلع بدورها في النهوض بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما.يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها السادس بالتعاون مع وزارات (الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام) والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.