مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات في إحدى البلدات المحيطة بمعسكر تابع لها شرقي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت مليشيا الحوثي حملة اختطافات في محيط معسكر تابع لها في محافظة إب (وسط اليمن) بتهم جديدة تشمل موالاة ما تسميه "العدوان الأمريكي البريطاني".



وقال الناشط الإعلامي إبراهيم عسقين، إن مليشيا الحوثي شنت أمس الأربعاء، حملة اختطاف في قرية الصيحار في الأحياء المحيطة بمعسكر الحمزة بمديرية السبرة، جنوب شرق إب.



وأضاف أن المليشيا خطفت أربعة مواطنين بتهمة تصوير منصة لإطلاق صاروخ باليستي كانت المليشيا تستعد لإطلاقه قبل أن تتراجع.



يُشار إلى أن مليشيا الحوثي تتخذ من معسكر الحمزة ومواقع عسكرية أخرى في المحافظة منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في هجماتها ضد السفن في البحر العربي والأحمر.



والجمعة الماضية، أطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، صواريخ باليستية من ذات الموقع، سقط بعضها بالقرب من منصة الإطلاق، وسط تنديد شعبي كبير ومخاوف من تعرض المحافظة لغارات جوية انتقامية.

