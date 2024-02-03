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عدن - ياسمين التهامي - وفري فلوس جوزك .. طريقة عبقرية لزراعة الحبهان من البذور في البيت

لا يمكن لأي سيدة أن تحضر الطعام بدون استخدام التوابل والبهارات حيث أنها عامل أساسي لإعطاء الطعام نكهة مميزة، ونظرًا لغلاء الأسعار اتجه الكثيرين إلى سبل التوفير من خلال البحث عن طرق سهلة للزراعة المنزلية لعدد من الخضروات بالإضافة إلى التوابل، اليوم من خلال بوابة الصبح سنوضح طريقة عبقرية لزراعة الحبهان أو الهيل في البيت وبأقل تكاليف.طريقة زراعة الحبهان في البيت

الحبهان من الحبوب المعمرة وينتمي إلى عائلة الزنجبيل ويوجد منه نوعان الأول الأخضر والثاني الأسود وهو الأكثر استخدامًا لأنه يعطي مذاق رائع للطعام، ومن أجل زراعته لابد من توافر الآتي:بذور.

تربة.

ماء.

حمض النتيريك.

صينية.

زجاجة.

خطوات الزراعة:

في البداية يتم شراء حبوب الحبهان ثم يتم غسلها جيدًا بالماء الفاتر.

ترك البذور في مكان جاف إلى أن تجف تمامًا.وضع البذور داخل الزجاجة.

إحضار صينية بها ماء ووضع الزجاجة في المنتصف.

وضع حمض النيتريك على الصينية مع التقليب باستخدام عصا.

التخلص من الحمض.

ثم يتم غسل بذور الحبهان.

إحضار وعاء به ماء دافئ.

وضع الحبوب في الماء لمدة 24 ساعة لكي يتخلص من القشرة الصلبة.

إحضار التربة ووضعها داخل أصيص للزراعة.وضع الماء ثم يتم وضع البذور.

يتم تغطية البذور بطبقة خفيفة من التربة.

يحرص وضع بعض القش.

يفضل وضع الأصيص في مكان لا يتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

عادة ما يحدث التبرعم خلال أربعين يومأسرار زراعة الحبهان

هناك عدد من النصائح الهامة التي يجب وضعها في عين الاعتبار عند زراعة الحبهان منها:

لابد من وضع أصيص الحبهان في مكان مظلم.

في حالة عدم وجود مكان مظلم يتم استخدام القش والأغصان.

عند الإنبات يتم نقل الأصيص في مكان واسع.

التربة الباردة المناسبة للزراعة.