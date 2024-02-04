شاهد .. شاهد: مذيع خليجي يرتدي ملابس شبه نسائية ويثير ضجة

ونشر الراشد عبر حسابه على سناب شات صورا ظهر فيها يرتدي شورت أسود يشبه “التنورة” القصيرة فوق الركبة مع جوارب طويلة وبالطو مفتوح من الأمام.

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار المذيع الكويتي صالح الراشد، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر يرتدي ملابس غريبة تشبه النساء.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012