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عدن - ياسمين التهامي - وداعاً للتجاعيد والهالات السوداء أفضل سيروم فيتامين سي منزلي

وداعاً للتجاعيد والهالات السوداء أفضل سيروم فيتامين سي منزلي، هل تبحثين عن بشرة نضرة ومشرقة؟ هل تعانين من التجاعيد والهالات السوداء؟ لا داعي للقلق! إليكِ أفضل مصل فيتامين سي منزلي لتحضير قناع ورقي خارق للجمال، حضري الأن أفضل علاج سحري للتجاعيد بمكونات متوفرة في كل منزل سيروم فيتامين سي للبشرة.أفضل سيروم فيتامين سي منزلي60-70 مل من الماء.

قرص فيتامين سي.

4 ملاعق كبيرة من فيتامين سي.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

1 ملعقة صغيرة من جل الصبار.

قناع ورقي.

2 من وسادات القطن.تحضير مصل فيتامين سي

أذيب قرص فيتامين سي في الماء، أضيفي فيتامين سي، ماء الورد، زيت اللوز، وجل الصبار، امزجي المكونات جيداً، لتحضير القناع الورقي اغمري القناع الورقي في مصل فيتامين سي، احفظيه في حاوية محكمة الإغلاق في الثلاجة لمدة 10 أيام، استخدام القناع نظفي وجهكِ جيداً، ضعي القناع الورقي على وجهكِ، ضعي قناع العين فوق القناع الورقي، اتركي القناع لمدة 12-15 دقيقة، ضعي مصل فيتامين سي المتبقي على وجهكِ.سيروم مكافحة تجاعيد البشرة

استخدمي هذا القناع يومياً قبل النوم، استخدمي واقي شمس بعامل حماية SPF 30 أو أعلى أثناء النهار، فوائد هذا القناع أنه يقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة، يفتح البشرة ويُوحّد لونها، يُزيل الهالات السوداء، يُرطب البشرة ويُنعّمها، تأكدي من اختبار أي منتج جديد على منطقة صغيرة من جلدكِ قبل استخدامه على وجهكِ بالكامل.هناك طريقة أخرى لتحضير سيروم فيتامين سي حيث أنه عليك وضع ماء الورد في وعاء صغير، ثم يتم إضافة قرص فيتامين سي ثم عليك مزج وتجميغع كافة المكونات سوياً، احضري كبسولة فيتامين E وأضيفي محتواها داخل الوعاء على الخليط، ثم عليك إضافة جل الصبار إلى المزيج ثم امزجي كافة المكونات سوياً حتى تمام التجانس، قومي بالإحتفاظ بالسيروم داخل وعاء محكم الغلق ويفضل أن يكون داكن اللون، حيث يمكنك الإحتفاظ بالسيروم وإستخدامه لمدة أسبوعين وحتى نفاذ الكمية، قدمنا لكم اليوم طريقتين لتحضير سيروم فيتامين سي للتخلص من تجاعيد البشرة والقضاء كذلك على الهالات السوداء