الامارات | «الموارد البشرية الإماراتية»: 50 فرصة عمل بالقطاع الخاص للمواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، بالتعاون مع الغرير، ومجموعة أمانة، منح 50 فرصة عمل في القطاع الخاص للمواطنين الإماراتيين، خلال يوم وظيفي ناجح، أقيم في مجلس الخوانيج بدبي.

وقال بيان لمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: «نجح اليوم الوظيفي في استقطاب المواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل، لاستكشاف فرص وظيفية جديدة، ويأتي ذلك من خلال الالتزام المشترك بين القطاعين الخاص والحكومي بدعم تطوير مسارات مهنية للمواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات». من جانبه، أكد رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن هذا الحدث يعد جزءاً من الجهــــــود المستمــــرة لتوفير فرص وظيفية مميزة في القطاع الخاص للمواطنين، والتعاون مع مؤسسات مرموقــــــــة لاستثمار قدرات الكفــاءات الوطنية.