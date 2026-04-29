«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»: الاعتداء الآثم أظهر مجدداً رسوخ مؤسسات الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

عقد المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية اجتماعه الحادي عشر، برئاسة معالي الشيخ العلامة عبد الله بن بيّه، رئيس المجلس العلمي الأعلى للجامعة، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وذلك بمقر الجامعة في أبوظبي، وبحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة.

وفي افتتاح أعمال المجلس، أكد معالي الشيخ العلامة عبد الله بن بيّه، أن اجتماع المجلس ينعقد في سياق ما شهدته المنطقة من تطورات خطيرة، وما تعرضت له دولة الإمارات من اعتداء آثم ومدان، مشيراً إلى أن هذه الأحداث أظهرت مجدداً رسوخ مؤسسات الدولة وحكمة قيادتها وتماسك مجتمعها.

وأوضح معاليه أن الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أثبتت قدرة راسخة على التعامل مع مختلف الظروف بكفاءة واقتدار، بما يضمن انتظام الحياة والدراسة والعمل بثقة وطمأنينة. وأضاف: الأزمة كشفت عن نجاح السياسات الوطنية في بناء منظومة متكاملة ترتكز على قوة دفاعية رادعة، ومنظومة أمنية يقظة، ودبلوماسية فاعلة، واقتصاد متين، مما يعكس ريادة الدولة في تحقيق التكامل بين مختلف قطاعاتها، وقدرتها على الثبات في مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة البناء والإنجاز.

كما أكد معاليه على تطلعات المجلس باستمرار الجامعة في تطوير مخرجاتها على مستويات متعددة. وفي مقدمة ذلك مخرجاتها التعليمية، من خلال إعداد طلبة متميزين، يجمعون بين المعرفة الرصينة، والخُلق الرفيع، والوعي الوطني، والقدرة على الإسهام الفاعل في تخصصات العلوم الإسلامية والإنسانية، ليكونوا قيمة مضافة في المؤسسات التي يلتحقون بها، ونماذج في العلم والعمل، وقدوة في السلوك والعطاء.

وخلال الاجتماع، اطّلع المجلس على مستجدات البرامج الأكاديمية والبرامج التدريبية المتخصصة التي تنفّذها الجامعة، كما اطّلع على أجندة المؤتمرات الدولية، وفي مقدمتها المؤتمر الدولي لدراسات الأديان المزمع تنفيذه نهاية العام الجاري، كما اطّلع على المبادرات البحثية والشراكات المحلية والدولية، وآخر الإصدارات والإنتاجات العلمية.

واستمع المجلس إلى مداخلات الأعضاء، التي تضمّنت مقترحات وأفكاراً حول القضايا المطروحة على جدول الأعمال، حيث جرى مناقشتها واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

اختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للجامعة، وتطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز جودة البحث العلمي، وتوسيع نطاق الشراكات، بما يسهم في رفع كفاءة المخرجات التعليمية، ويعزّز حضور الجامعة العلمي والمجتمعي، ويرسّخ مكانتها منصة عالمية لنشر قيم الاعتدال، وبناء الجسور المعرفية بين الثقافات.