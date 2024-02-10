عدن - ياسمين التهامي - منتدى “أنت المبدع" يكرم 313 من المتفوقين والمتفوقات في الحفل التكريمي للموسم التاسع

السبت 10 فبراير 2024 الساعة 09:52

تقرير ـ خاص للعام التاسع على التوالي نظّم "منتدى أنت المبدع" حفلاً جماهيريا لتكريم المتفوقين والمتفوقات في المسابقة العامة "الموسم التاسع" على ساحة مدرسة خديجة بنت خويلد عزلة بني يوسف مديرية المواسط، بحضور رسمي وشعبي كبير ، يتقدمهم كل من الشيخ/ عارف محمد حزام ، عضو المجلس المحلي بمديرية المواسط ، والشيخ عبدالله محمد عبدالجليل السامعي ، بالإضافة إلى حضور عدد من المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والأمهات وعدد من الوجاهات والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة. بدأ الحفل بآيات عطرة من القرآن الكريم، تلاه أنشودة ترحيبية أداء زهرات المنتدى، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الفنية والخطابية التي نالت استحسان الحاضرين. كلمة المنتدى ألقتها الأستاذة/ اعتماد عبد الباقي - مديرة "منتدى أنت المبدع" رحبت في مستهلها بالحاضرين ، كما نوّهت في كلمتها بأن هذا الحفل يأتي بالتزامن مع العيد العاشر لتأسيس المنتدى، حيث تحققت أهدافه وتوسعت أنشطته لتشمل كل عزلة بني يوسف وبعض العزل المجاورة في مديرية سامع، وأشارت إلى أن منتدى أنت المبدع قام بتكريم 5560 فردا خلال العقد الأول من عمر المنتدى. كما أكدت في كلمتها بأنه في حفل الموسم التاسع تم تكريم 313 مشاركا ومشاركة لهذا العام من مختلف الفئات منهم 116 في مجال القرآن الكريم، و5 من الطلبة المتفوقين في المدارس العامة، بالإضافة إلى تكريم العديد من المعلمين والمعلمات، والمندوبين والمندوبات، ومدراء مدارس ومراكز نموذجية، وكذا تكريم الداعمين، و العديد من المواهب في الإنشاد والرسم والأعمال اليدوية والبحوث، وتم تسليمهم الشهادات والجوائز التشجيعية. وفي نهاية كلمتها أشادت مديرة المنتدى بكل الجهود المبذولة التي شاركت وتشارك في إنجاح برامج وأنشطة المنتدى وعلى رأس هؤلاء الداعمين الأخ / وهيب امين ، والمهندس / عبدالرحمن غالب، والشكر موصول للأستاذ القدير / عبد الباسط عبده سلام ، مدير مدرسة الاشعاع ، الذي كان له الدور البارز في تنظيم احتفالات وفعاليات المنتدى بكل مواسمه السابقة. وفي ختام الحفل - الذي تخللته العديد من الكلمات والفقرات الفنية الهادفة - تم توزيع الشهادات والجوائز التشجيعية للمكرمين.