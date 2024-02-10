عدن - ياسمين التهامي - أهداها سلسلة أكثر من 50 جرام عيار 21 : سعودي تزوج من فلبينية ويهديها الكثير .. شاهد

السبت 10 فبراير 2024 الساعة 10:44

قامت امرأة آسيوية وهي فلبينية الجنسية بالكشف عن زوجها الذي تزوجته وأمتعها بالهدايا الممنوحة منه، وهو رجل سعودي الجنسية.

حيث ظهرت المرأة من خلال مقطع الفيديو مع زوجها وهما داخل المنزل الذي يتكون من أكثر من طابق ولا يزال غير منتهي الإنشاء.

وقد ظهرا كذلك من خلال الفيديو والرجل يوقع العقود التي اشترى بها من خلالها سيارة جديدة لها نوع لكزس، والتي قادتها في الفيديو بسعادة وسرور، وتواجدت المرأة من خلال الفيديو مع زوجها في محال ذهب وكان يشتري لها سلسلة بوزن يزيد عن 50 جرام من عيار 21.