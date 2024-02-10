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عدن - ياسمين التهامي - جاية في وقتها المناسب.. حل سحري لأحد أكبر مشاكلك اللي هترتاح منها للأبد

هل تبحثين عن وصفة منزلية لوقف تساقط الشعر، وتكون مكوناتها طبيعية، فعليك بتجربة غسول القرنفل والروزماري، أو فيما يطلق عليه إكليل الجبل، فهذه الأعشاب تحتوي على عناصر تعمل على إحياء الخصلات الميتة، دعونا نتعرف على فوائده المذهلة للشعر، وكيفية تحضير هذا الغسول لمعالجة مشاكل الشعر، والتحفيز على النمو، وحمايته من التلفغسول القرنفل والروزماري لنمو الشعر

تستخدم هذه الوصفة كعلاج لمشاكل الشعر، لأنها تحتوي على عناصر تزيد من إطالة الشعر، كما أنها غنية بخصائص مضادة للفطريات والأكسدة التي تساعد على تنظيف الفروة من البكتيريا، والقضاء على القشرة، كما أنه مكون فعال للتخلص من حشرات الفروة، وتكون المكونات المطلوبة كالتالي:خمسة أوراق من عشبة إكليل الجبل بالسيقان.

خمسة حبات من القرنفل الصحيح.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير غسول القرنفل والروزماري، بإتباع هذه الخطوات:

توضع حبات القرنفل وأوراق إكليل الجبل في وعاء، ويضاف إليهم كوبان من الماء.

يرفع الوعاء على نار متوسطة وتركه حتى الغليان لمدة من عشر إلى خمسة عشر دقيقة.

يرفع الوعاء من على النار وتركه منقوع لمدة نصف ساعة حتى يصبح بارد.

غسول القرنفل والروزمارييصفى المنقوع من الأعشاب باستخدام مصفاة ذات ثقوب ضيقة.

يوضع الغسول في زجاجة بخاخ لسهولة استخدامه وتوزيعه على الشعر.

يحفظ الغسول في باب الثلاجة وتستمر مدة صلاحيته لسبعة أيام.طريقة الاستخدام

قبل تطبيق غسول القرنفل والروزماري يرجى استخدام القليل منه على الفروة، والانتظار لمدة خمسة دقائق لملاحظة ظهور احمرار أو حكة، فإذا كان أمن فعليك إتباع تلك الخطوات:

توزيع الغسول على شعر نظيف ومجفف، مع التركيز على الفراغات.

ارتداء قبعة الاستحمام وتركه على الشعر لمدة ثلاثين دقيقة.

غسل الشعر بالقليل من الشامبو والماء الفاتر.

بعد الإنتهاء من الوصفة يفضل ترطيب الشعر باستخدام زيت الزيتون.

تكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

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