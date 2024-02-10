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عدن - ياسمين التهامي - هتصغري كل ما تكبري.. مادة باهظة الثمن في هذا المكون الموجود بمنزلك متضيعهوش من إيدك
يعتبر زيت لبان الذكر أحد الزيوت الطبيعية، والذي يستخدم لحل مشاكل البشرة، فهو يخلصها من البقع والتصبغات والتجاعيد، ويعيد نضارتها مرة أخرى لتظهر أصغر من سنها الحقيقي، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة تجهيزه في المنزل بسهولة كبيرة.زيت لبان الذكر
لاشك أن ذلك الزيت المستخلص من لبان الذكر يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة، لذلك يمكنك تجربة تحضيره في المنزل، حيث يحتاج تحضيره إلى المكونات الآتية:50 جرام من لبان الذكر.
250 مل زيت الذرة أو زيت جوز الهند أو عباد الشمس.
زجاجة فارغة نظيفة ومعقمة.
طريقة تحضير الوصفة
يمكنك استخلاص زيت لبان الذكر من خلال الخطوات التالية:
نقوم بطحن لبان الذكر جيدا لتصبح ناعمة.
نضع المسحوق في الزجاجة ونضع عليه الزيت الموجود لديك.نغلق الزجاجة جيدا ونقوم برجها جيدا وبقوة لمدة دقيقة.
نتركها في مكان مشمس لمدة 15 يوم تقريبا، مع مراعاة رجها يومياً.
نقوم بتصفية الزيت بواسطة قطعة قماش نظيفة لكي تتخلص من كل الشوائب الزائدة.
نحتفظ بهذا الزيت في زجاجة مظلمة وتستخدم عند الحاجة.طريقة الاستخدام
يستخدم زيت لبان الذكر في الآتي:
يعمل على التخلص من علامات الشيخوخة والتجاعيد، حيث نقوم بوضع ست نقاط من هذا الزيت مع 28 جرام من أي زيت آخر ليس له رائحة، مثل زيت الجاجوبا او اللوز، ونخلطهم جيدا ونضع الخليط على البشرة مع التدليك بلطف على مناطق التجاعيد والخطوط الدقيقة خاصة حول العينين والفم والجبهة، نكرر هذه الطريقة مرة واحدة يوميا.
كما يعمل على علاج حب الشباب والبقع الداكنة، وذلك باضافته مع زيت الليمون أو زيت اللافندر مع معلقه صغيره من زيت جوز، ونقوم بخلطهم جيدا ويوضع على البشرة، نقوم بتكرار هذه الطريقة كل مساء بانتظام للحصول على نتيجة جيدة.
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