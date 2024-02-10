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عدن - ياسمين التهامي - سر الهنديات لتطويل وتكثيف وتنعيم الشعر في مدة قصيرة بمكونات طبيعية

الشعر الناعم والطويل هو سر جمال المرأة، حيث ترغب كل امرأة وسيدة أن يكون شعرها ناعم وطويل مثل الهنديات الذين يتمتعن بشعر كالحرير، وهناك وصفات عديدة ومتنوعة لتطويل الشعر ولكن كل امرأة تحلم بشعر طويل وناعم بوصفات طبيعية من البيت نظراً لغلاء المعيشة وغلاء وصفات تطويل الشعر في الصيدليات ومراكز التجميل والعناية بالشعر، من أجلك عزيزتي جئنا إليك بوصفات طبيعية من البيت وغير مكلفة لتطويل الشعر وتنعيمه مثل الهنديات.وصفات طبيعية وسحرية في تطويل الشعر وتنعيمه

يمكنك الآن الحصول على وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتنعيمه والقضاء على هيشان الشعر أو تقصفه كل ذلك من البيت وبمكون طبيعي غير مكلف وعلى قد الايد يمكنك التعرف عليه.استخدام قناع الصبار لتطويل الشعر

يعد الصبّار واحداً من أهم الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامه لتنعيم وتطويل الشعر وذلك لأنه يعد مصدراً للأنزيمات المحللة للبروتين التي تُصلح الخلايا التّالفة في فروة الرّأس والبُصيلات كما يعزز نمو الشّعر وترطبه وتطويله.

المكونات

ورقة صبار لأوليفيرا.

2 معلقة كبيرة من الماء.

زجاجة رش.طريقة الاستعمال

استخرجي من ورقة الصبار الهلام المتواجد بها وذلك بعد تقطيع الصبار.

أضيفي الماء إلى الهلام وقومي بتقليبه جيداً وضعي الخليط في زجاجة رش ورجي الزجاجة جيدا.

قومي برش الشعر بعد غسله بالمحلول السابق واتركيه على الشعر كمثبت للشعر.

عليك باستعمال هذه الطريقة ثلاث أو أربع مرات أسبوعيا وستنبهرين بالنتيجةاستخدام زيت الزيتون وزيت جوز الهند الساخن

هذه الوصفة تعد من أروع الوصفات الطبيعية التي يستخدمها الهنديات لتطويل وتنعيم شعرهم، كما أنها من الوصفات السحرية لتغذية الشعر وعلاج الشعر المقصف.

المكونات

2 معلقة كبيرة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

فوطة أو منشفة ساخنة.طريقة الاستعمال

على حسب طول الشعر تحدد كمية الزيت المستعمل، عليك بتسخين الزيت لبضع ثوان حتى يدفأ.

قومي بتدليك الشعر وفروة الشعر بالزيت الساخن لمدة 15 دقيقة.

اتركي الزيت على الشعر لمدة نصف ساعة مع تغطية الشعر بمنشفة ساخنة.

بعدها اغسلي الشعر بشامبو خال من الفوسفات والكبريت مع استخدام البلسم، يفضل استعمال هذه الوصفة مرتين اسبوعيا لتحقيق النتيجة الفعالة.