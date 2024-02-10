شكرا لقرائتكم خبر عن لو شعرك خشن ليكي عندي خلطة منزلية هتخليه زي الحرير جربيها بنفسك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لو شعرك خشن ليكي عندي خلطة منزلية هتخليه زي الحرير جربيها بنفسك

من أكثر ما تهتم به السيدات والفتيات هو العناية بالشعر وتوجد مشاكل عديدة بالشعر مثل الشعر الضعيف المتساقط والشعر المجعد واليوم أتينا لكم من خلال هذا المقال بخلطات قوية طبيعية لفرد الشعر خلال وقت بسيط بمكونات بسيطة وغير مكلفة كما أنها أمنه على فروة الرأس وليس لها أي أضرار جانبية، وتحقق أفضل وأسرع النتائج.فرد الشعر بخلطة حليب جوز الهند والليمون

نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال خلطة قوية لفرد الشعر وجعلة أكثر نعومة فقط كل ما عليك إتباع الخطوات البسيطة التالية:المكونات:

كوب كبير من حليب جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

احضري وعاء متوسط الحجم يناسب تحضير الخليط.

ضعي بداخله حليب جوز الهند وضيفي إليها عصير الليمون الطازج وامزجي المكونات جيدًا حتى يتم تجانسهم.

اغسلي الشعر قبل توزيع الخليط بالشامبو الخاص بك والماء الدافئ حتى تتخلصي من الزيوت والكريمات الموجودة به.جففي الشعر باستخدام منشفة نظيفة حتى يصبح جاف خالي من الماء.

وزعي كمية الخليط على فروة الرأس والشعر بأكمله من الجذور حتى الأطراف.

ارتدي بونية خاص بالشعر واتركي الخليط عليه لمدة لا تقل عن خمسة وعشرين دقيقة.

اغسلي الشعر بعد مرور المدة المذكورة بالشامبو والماء البارد حتي تتخلصي من بقايا الخليط العالقة على الشعر.

كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعًيا للحصول على شعر قوي خالي من التجاعيد ناعم ولامع.فرد الشعر بخلطة الزيوت الطبيعية

لمعرفة أقوى الخلطات التي تستخدم في فرد الشعر المجعد فقط كل ما عليك إتباع الخطوات البسيطة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من زيت الجرجير.طريقة التحضير:

احضري وعاء متوسط الحجم لتحضير الوصفة.

ضعي بداخله زيت الخروع، زيت الجرجير، زيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو ثم قومي بخفق كافة المكونات جيدًا حتى تتاكدي من اختلاطهم بشكل جيد.

قومي بوضع الوعاء على نار هادئة حتى يصبح دافئ قليلا.

اغسلي الشعر قبل توزيع الخليط بالشامبو ثم قومي بتجفيفة جيدًا.

وزعي كمية الخليط بأكملها على الشعر وغلغلي فروة الرأس بالخليط حتى الأطراف.اتركي الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن خمسة وثلاثين دقيقة.

اغسلي الشعر من الخليط جيدًا باستخدام الماء البارد والشامبو الخاص بك.

كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على شعر ناعم خالى من التجاعيد.

في ختام هذا المقال نكون قدمنا لكم أفضل الخلطات التي تستخدم في فرد الشعر المجعد بمكونات طبيعية امنة على فروة الرأس وليس لها أي أضرار جانبية.