في حملة مستمرة منذ أيام.. مليشيا الحوثي تختطف عشرات المدنيين في إحدى البلدات شرقي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، عشرات المدنيين في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن)، ضمن حملة انتقامية بدأتها الثلاثاء الفائت.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي اختطفت على مدى أربعة أيام، عشرات المدنيين من سكان قرية المشاعبة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة إب، وتواصل احتجازهم في السجون الخاضعة لها بالمدينة (الأمن السياسي، والجنائي، والاحتياطي).



وأضافت المصادر أن من بين المختطفين نساء وأطفال، غير أن مصادر أخرى أفادت أن المليشيا عادت وأطلقت سراح النساء المختطفات.



ولفتت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي تواصل قطع مشروع المياه عن القرية، ومحاصرتها بعشرات الأطقم والمدرعات.



يأتي ذلك ضمن عملية انتقامية فرضتها المليشيا على سكان القرية، شملت عمليات دهم للمنازل واختطافات لساكنها ونهب ممتلكاتهم وتفجير أحد المنازل، على خلفية اشتباكات شهدتها القرية الثلاثاء، بين المليشيا ومسلحين من أبناء "آل الطويل" كانت المليشيا تسعى لاختطافهم، تسببت بمقتل وإصابة 4 من الأهالي، ومصرع وإصابة سبعة من عناصر المليشيا.

