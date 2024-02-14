ما الذي يفعله تناول زيت الزيتون على معدة فارغة في الصباح لصحتك؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يوصف زيت الزيتون الذي يشار إليه أحيانا باسم الذهب السائل، بأنه ملك الدهون الأحادية غير المشبعة، وهو غني بمضادات الأكسدة وغيرها من المركبات الصحية المفيدة.
الحية الدقيقة المعوية طوال اليوم، بالإضافة إلى الحصول على جرعة يومية من مضادات الأكسدة والبوليفينول.
ما هو نوع زيت الزيتون الذي يجب استهلاكه؟
تستخدم بعض أنواع زيت الزيتون الحرارة لاستخراج أكبر قدر ممكن من السائل من الزيتون.
ومع ذلك، يتم إنتاج زيت الزيتون البكر الممتاز باستخدام عملية العصر البارد ويترك غير مكرر، ما يسمح له بالاحتفاظ ببعض مضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيا.
ويقترح الخبراء تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز، لامتصاص أكبر قدر ممكن من العناصر الغذائية.
المصدر: ميديكال إكسبريس
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