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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: انطلاق حملة كبيرة وغير مسبوقة في السعودية ووزارة الداخلية تعلن البدء بترحيل أبناء هذه الجنسية

انطلاق حملة كبيرة وغير مسبوقة في السعودية ووزارة الداخلية تعلن البدء بترحيل أبناء هذه الجنسية، حيثة يعتبر الأمن من أبرز الأمور الأساسية التي تحرص على توفيرها المملكة العربية السعودية، ولأن وجود بعض الأجانب في المملكة بطريقة غير شرعية ومخالفة للقانون قد يؤدي إلى اختلالات أمنية كبيرة، فقد عملت وزارة الداخلية السعودية على إطلاق حملة #وطن_بلا_مخالف ، وهي حملة ميدانية مشتركة بين جميع الأجهزة الأمنية في السعودية، والهدف منها ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وقد عملت الداخلية السعودية على تنفيذ العديد من الحملات الميدانية خلال الفترة الماضية وتمكن من القبض على عشرات الآلاف من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وفي هذا التقرير سوف نقدم لكم ملخص لنتائج الحملة الميدانية المشتركة التي نفذتها وزارة الداخلية السعودية خلال الأيام الماضية.الداخلية السعودية تعلن القبض على عشرات الآلاف من أبناء هذه الجنسية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن نتائج الحملة الميدانية المشتركة التي نفذتها في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 20 / 7 / 1445هـ؛ الموافق 01 / 02 / 2024م حتى 26 / 7 / 1445هـ؛ الموافق 07 / 02 / 2024م، بهدف ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدودوقالت الداخلية السعودية في بيان صحفي نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن الحملة الميدانية المشتركة، أسفرت عن ضبط (18901) مخالف، منهم (11419) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4533) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2949) مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1051) شخصًا (41%) منهم يمنيو الجنسية، و(57%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (145) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.وتم ضبط (10) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (57253) وافداً مخالفًا، منهم (51881) رجلاً، و(5372) امرأة.

وتمت إحالة (50258) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2297) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10443) مخالفًا.وأكدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.