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عدن - ياسمين التهامي - بشري سارة بيت مجاني من وزارة الإسكان السعودية لجميع المواطنين.. قدم الآن واستفد

بشري سارة بيت مجاني من وزارة الإسكان السعودية لجميع المواطنين المستفيدين من الضمان الإجتماعي قدم الآن واستفد، قامت وزارة الإسكان بإطلاق مبادرة هامة الهدف منها هو دعم الأشخاص المتلقين الضمان الاجتماعي بالمملكة.

حيث أن هذه المبادرة تعمل على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وتعتبر خطوة أساسية وجزء هام من التعاون مع تلك مؤسسات المجتمع المدني لتوفير احتياجات الأفراد الباحثين على وحدات سكنية.تتعاون الوزارة الخاصة بالموارد البشرية وأيضًا التنمية الاجتماعية بهذه المبادرة حيث أنها قد قامت بإبلاغ الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي بأنه يوجد إمكانية توفير مجموعة من الوحدات السكنية المناسبة، وسوف يتم ذلك في مقابل خصم رمزي يبلغ 200 ريال سعودي من المعاش مما يوفر الفرصة للأسر المحتاجين في تأمين مأوي.شروط الاستفادة من الإسكان الخاص بوزارة الإسكان

قد قامت الوزارة بتحديد مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر لدى الشخص المتقدم وذلك لضمان العدل في توزيع تلك الوحدات السكنية وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

• يجب أن يكون الشخص المتقدم مواطن سعودي، ولابد أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

• يشترط أن يكون الشخص المتقدم رأس الأسرة أو تكون إمرأة ترعى أطفالها.الحد الأدنى لعمر الشخص المتقدم هو 25 عام.

• يشترط أن لا يكون لدى الشخص المتقدم أو أى فرد من أفراد أسرته وحدة سكنية حكومية.

• بخصوص النساء، في حالة إذا كانت السيدة أرملة أو إذا كانت مطلقة فلابد أن يمر مدة قدرها سنتان على الوضع الشخصي لها مع تقديم بعض الأدلة الملزمة.