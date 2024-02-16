شكرا لبحثكم عن خبر اليمن تحاكم شاب ادعى أنه طبيبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - من المقرر ان تعقد محكمة صيرة الابتدائية يوم الاحد القادم اول جلسة لمحاكمة شاب متحول جنسيا بتهم النصب والاحتيال .

ومن المقرر ان تعقد محكمة صيرة الابتدائية جلستها الأولى لمحاكمة الشاب عبدالعزيز خليل بتهمة انتحال صفة طبيبة امراض جلدية تدعى مي العيني .

ويواجه عبدالعزيز الذي اعتقل اثر عودته من ماليزيا قبل اشهر عدد من التهم الأخرى بينها النصب والاحتيال .

والقي القبض على عبدالعزيز في مطار عدن بعد سنوات من الملاحقة.