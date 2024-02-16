اليمن تحاكم شاب ادعى أنه طبيبة

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يزيد بن سلمان - شبوة - من المقرر ان تعقد محكمة صيرة الابتدائية يوم الاحد القادم اول جلسة لمحاكمة شاب متحول جنسيا بتهم النصب والاحتيال .
ومن المقرر ان تعقد محكمة صيرة الابتدائية جلستها الأولى لمحاكمة الشاب عبدالعزيز خليل بتهمة انتحال صفة طبيبة امراض جلدية تدعى مي العيني .
ويواجه عبدالعزيز الذي اعتقل اثر عودته من ماليزيا قبل اشهر عدد من التهم الأخرى بينها النصب والاحتيال .
والقي القبض على عبدالعزيز في مطار عدن بعد سنوات من الملاحقة.
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