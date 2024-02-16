شكرا لبحثكم عن خبر صدور قرار تعيين جديد في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر وزير الدولة محافظ عدن احمد حامد لملس قرارا بتعيين مشعل سيف الداعري مديرا عاما لإدارة التنمية الاقتصادية المحلية بالعاصمة عدن.

ويعد الداعري من الكفاءات الشابة حيث يشغل منصب وكيل محافظة لحج، كما شغل منصب مديرا عاما منذ 15 عاما، كما تدرج في عدة مناصب قيادية وكشفية وصولا إلى انتخابه مفوضا عاما للكشافة والمرشدات، وعضواً في اللجنة الكشفية العالمية الإقليم العربي وعضوية الكثير من المنظمات الدولية والعربية.

ويأتي القرار ضمن رؤية وتوجهات محافظ عدن للنهوض بالمدينة واستقطاب المانحين لدعم المشاريع التطويرية وكذا رؤوس الأموال والمستثمرين.

وانشئت إدارة التنمية الاقتصادية كإطار مؤسسي بموجب قرار محافظ محافظة عدن رقم 63 للعام 2002، وتعتبر الجهة الرئيسية المناط بها تنفيذ الأهداف البعيدة والقريبة لبرنامج تطوير مدن الموانئ.

وتشارك الإدارة في عملية اعداد الاستراتيجية للمدينة

ودراسة الفرص الاقتصادية وتحويلها الي مشاريع وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى الاسراف على الأصول المحلية للمدينة وضمان الاستفادة المثلى منها والترويج والتسويق للمدينة.