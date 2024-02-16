شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طبيب يكشف عن مشروب شائع يساعد على النوم والاسترخاء وطرد غازات البطن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ��شف الدكتور جابر القحطاني، خبير العقاقير الطبية، عن مشروب شائع يساعد على النوم والاسترخاء وطرد غازات البطن. وقال القحطاني، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":"اليانسون النجمي طارداً للأرياح ومهضماً إذا أخذ بمقادير قليلة ويساعد على النوم والاسترخاء إذا أخذ بمقادير كبيرة، ويعتبر أيضا جيد للجهاز المناعي ولتحسين وظائفه". . طبيب يكشف عن مشروب شائع يساعد على النوم والاسترخاء وطرد غازات البطن.

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