شكرا لبحثكم عن خبر إنفجار سيارة في عدن ومقتل سائقها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استهداف سيارة هايلكس بعبوة ناسفة في جولة السفينة امام مطعم الخليج بعدن تسببت باستشهاد سائق السيارة ولا يوجد اي إصابات اخرى من المواطنين تفاصيل اوفى لاحقًا! #خالد_السنمي

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