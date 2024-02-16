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مطلقة» كانت تحصل على نفقة 3آلاف ريال وبعدرفعها قضية ضد طليقها كانت المفاجأة الصادمة !

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عدن - ياسمين التهامي - مطلقة» كانت تحصل على نفقة 3آلاف ريال وبعدرفعها قضية ضد طليقها كانت المفاجأة الصادمة !

الجمعة 16 فبراير 2024 الساعة 23:25

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استشارة قانونية تتعلق بالنفقة لسيدة منفصلة عن زوجها.وقالت السيدة في استشارتها: "منفصلة وعندي ولدين وكان طليقي يحول لهم شهريا 3000 ريال يقول لهم ولك".

 

وأضافت: "سمعت نصيحة صاحبتي قالت لي أرفع قضية عشان تضمنين وراح يحكمون لك بـ 3 آلاف إذا أثبتت أنه يحولك شهريا 3 آلاف".

 

وأشارت السيدة إلى أن المحكمة حكمت لها بـ 800 ريال فقط وتسأل عن كيفية التراجع عن هذا الأمر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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