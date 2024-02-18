شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تعلن بدء سريان توطين سعودة أنشطة ومهن جديدة.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن بدء سريان توطين “منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية” والمرحلة الأولى لتوطين الفحص الفني الدوري في جميع مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية ابتداءً من 23 / 9 / 1445هـ الموافق 23 / 03 / 2024م، بعد انتهاء فترة السماح المحددة. وبحسب الوزارة، يأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.هذا ويتضمن توطين منافذ البيع بنسبة 70% في الأنشطة التالية: «منافذ بيع معدات الأمن والسلامة»، و«منافذ بيع المصاعد والسلالم والسيور»، و«منافذ بيع العشب الصناعي وحمامات السباحة»، و«منافذ بيع معدات تنقية المياه وأجهزة الملاحة»، و«منافذ بيع معدات التموين والعربات الكهربائية».إضافة إلى «منافذ بيع الأسلحة الهوائية والصيد ولوازم الرحلات»، و«منافذ بيع معدات وأدوات التغليف»، حيث ستكون أبرز المهن في هذه الأنشطة: (مدير فرع، ومشرف، وأمين صندوق، ومحاسب زبائن، وخدمة العملاء), لتوفير أكثر من 12 ألف فرصة وظيفة للمواطنين والمواطنات..

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