وزير الدفاع يدعو اللجنة العسكرية والأمنية سرعة توحيد رواتب القوات المسلحة

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد وزير الدفاع، الفريق الركن، محسن الداعري، على أهمية عمل اللجنة العسكرية والامنية برؤية صارمة من أجل توحيد رواتب القوات العسكرية لكافة المكونات والجبهات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العسكرية والأمنية العليا، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس اللجنة، اللواء الركن، هيثم طاهر، وبحضور وزير الدفاع، الفريق الركن، محسن الداعري، وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد أكد رئيس اللجنة على اهمية التعاون والتنسيق المستمر بين اللجنة العسكرية ووزارة الدفاع لحل جميع الاشكاليات في الوزارة ومختلف الجبهات، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من صياغة الهياكل الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية.

وأكد الوزير الداعري على الاهمية البالغة في تسريع انجاز التصورات النظرية للجنة والانتقال الى الميدان بما يتواكب مع تسارع الاحداث في المنطقة.

وأشار الداعري، الى الوضع الصعب الذي تمر به المنطقة بما يتطلب الاستعداد والجهوزية الكاملة لكل الاحتمالات في مختلف الجبهات.