المحامي الشهير السقاف ينال درجة الدكتوراه الموسومة بـ "التسجيل العيني وأثره في الحد من المنازعات

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عدن - ياسمين التهامي - صل الباحث والمحامي محمد عبدالرقيب السقاف درجة الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء عن أطروحته الموسومة بـ "التسجيل العيني وأثره في الحد من المنازعات العقارية في القانون اليمني .. دراسة مقارنة". تكونت لجنة المناقشة والحكم من القاضي الدكتور محمد حسين الشامي ممتحناً خارجياً - عميد المعهد العالي للقضاء - رئيساً والأستاذ الدكتور مأمون أحمد محمد الشامي ممتحناً داخلياً من جامعة صنعاء عضواً والدكتور عبدالله علي الخياري المشرف على الرسالة - عضواً. وأشادت اللجنة بتميز الأطروحة، ومضمونها وأوصت بطباعتها وتداولها بين الجامعات. حضر المناقشة وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة وعدد من الأكاديميين والحقوقيين والمحامين.ا عدن - ياسمين التهامي - صل الباحث والمحامي محمد عبدالرقيب السقاف درجة الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء عن أطروحته الموسومة بـ "التسجيل العيني وأثره في الحد من المنازعات العقارية في القانون اليمني .. دراسة مقارنة". تكونت لجنة المناقشة والحكم من القاضي الدكتور محمد حسين الشامي ممتحناً خارجياً - عميد المعهد العالي للقضاء - رئيساً والأستاذ الدكتور مأمون أحمد محمد الشامي ممتحناً داخلياً من جامعة صنعاء عضواً والدكتور عبدالله علي الخياري المشرف على الرسالة - عضواً. وأشادت اللجنة بتميز الأطروحة، ومضمونها وأوصت بطباعتها وتداولها بين الجامعات. حضر المناقشة وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة وعدد من الأكاديميين والحقوقيين والمحامين.ا

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