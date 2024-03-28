بجانبه عبارة "أنا أحب الإمارات".. صور أقمار صناعية تكشف بناء مهبط طائرات على جزيرة يمنية

مع استمرار المتمردين الحوثيين في اليمن في استهداف السفن في ممر مائي في الشرق الأوسط، تظهر صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس ما يبدو أنه مهبط طائرات جديد يتم بناؤه عند مدخل هذا الطريق البحري الحيوي.



ولم تعلن أي دولة علنا ​​أن أعمال البناء تجري في جزيرة عبد الكوري، وهي منطقة من الأرض ترتفع من المحيط الهندي بالقرب من مصب خليج عدن.



ومع ذلك، يبدو أن صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها لوكالة أسوشييتد برس تظهر أن العمال كتبوا عبارة "أنا أحب الإمارات " مع أكوام من التراب بجوار المدرج، باستخدام اختصار لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وأصبح كل من خليج عدن والبحر الأحمر الذي يمر به ساحة لمعركة بين الحوثيين والقوات التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة مع احتدام الحرب الإسرائيلية على حماس في قطاع غزة - مما قد يسمح لدولة ما ببسط نفوذها في المنطقة.



ويأتي هذا البناء في الوقت الذي أثار فيه وجود قوات من الإمارات في سلسلة جزر سقطرى التي تنتمي إليها عبد الكوري - والقوات الانفصالية التي تدعمها في جنوب اليمن - اشتباكات في الماضي.



وردا على أسئلة وكالة أسوشييتد برس، قالت الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس إن “أي وجود لدولة الإمارات في جزيرة سقطرى يستند إلى أسباب إنسانية ويتم تنفيذه بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية”.



وأضافت دون الخوض في تفاصيل: "تبقى دولة الإمارات ثابتة في التزامها بكافة المساعي الدولية الرامية إلى تسهيل استئناف العملية السياسية اليمنية، وبالتالي تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء الذي ينشده الشعب اليمني".



ولم ترد السفارة اليمنية في واشنطن والسعودية، التي تقود تحالفا يقاتل الحوثيين، على الأسئلة.



يبلغ طول عبد الكوري حوالي 35 كيلومترًا (21.75 ميلًا) ويبلغ عرضها في أوسع نقطة حوالي 5 كيلومترات (3.11 ميلًا). وهي أقرب إلى القرن الأفريقي منها إلى اليمن، أفقر دولة في العالم العربي، والتي كانت في حالة حرب لسنوات.



وعلى طول تلك النقطة الأوسع يقع بناء مهبط الطائرات. وأظهرت صور الأقمار الصناعية القادمة من Planet Labs PBC والتي حللتها وكالة أسوشييتد برس شاحنات ومركبات أخرى وهي تقوم بتسوية المدرج في 11 مارس، وتحول جزء من معالمه الرملية إلى اللون البني الداكن.



وأظهرت صور Planet Labs للموقع التي تم التقاطها لوكالة أسوشييتد برس يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، مركبات في مواقع مختلفة وأعمال نشطة تجري هناك، ربما بما في ذلك رصف الموقع.



ويبلغ طول المدرج الممتد من الشمال إلى الجنوب حوالي 3 كيلومترات (1.86 ميلاً). ويمكن لمدرج بهذا الطول أن يستوعب طائرات الهجوم والمراقبة والنقل، وحتى بعض أثقل القاذفات.



ويمكن رؤية أعمال البناء مبدئيًا في المنطقة في يناير 2022، مع حفر مدرج قطري أقصر من الرمال، وفقًا لصور Planet Labs. وكانت العلامات الأولى لبناء المدرج الأطول بين الشمال والجنوب في يوليو 2022، لكن العمل توقف في وقت لاحق.



هذا الشهر، كان هناك نشاط متزايد على عبد الكوري، بما في ذلك البناء على الحافة الشمالية للمدرج، بالقرب من المياه، وحركة المركبات الثقيلة.



يتوافق هذا العمل مع تقرير نشرته الأسبوع الماضي قناة سكاي نيوز عربية التابعة للدولة في أبو ظبي، والذي ادعى نقلاً عن مسؤول دفاع أمريكي مجهول قوله إن أمريكا "عززت دفاعاتنا الصاروخية في جزيرة سقطرى" تحسبًا لمهاجمة المتمردين للقواعد الأمريكية.



وسقطرى هي الجزيرة الرئيسية في أرخبيل سقطرى، وتبعد حوالي 130 كيلومترا (80 ميلا) عن عبد الكوري.



وقال الجيش الأمريكي لوكالة أسوشييتد برس إنه لا يشارك في البناء في عبد الكوري، ولا يوجد أي "وجود عسكري" أمريكي في أي مكان آخر في اليمن.



وقد شنت القوات الخاصة الأمريكية غارات في الماضي في اليمن، في حين استهدفت حملة ضربات الطائرات بدون طيار الأمريكية التي استمرت عقدين من الزمن فرع تنظيم القاعدة المحلي في البلاد .



كما لم تكن هناك أي بطاريات دفاع جوي يمكن تمييزها على الفور حول موقع جزيرة عبد الكوري في صور الأقمار الصناعية.



ومع ذلك، فإن ما يبدو أنه أكوام من التراب في الموقع قد تم ترتيبها لتقرأ "أنا أحب الإمارات العربية المتحدة" شرق المدرج مباشرة.



تعد جزيرة سقطرى، إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو، موطن شجرة دماء التنين النادرة، ميناءً استراتيجيًا منذ فترة طويلة نظرًا لموقعها على طريق تجاري رئيسي بين الشرق والغرب لشحنات البضائع والطاقة القادمة من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.



وقد استخدم الاتحاد السوفيتي جزيرة سقطرى ذات مرة كمرسى لأسطوله السطحي وغواصاته عندما حكمت جنوب اليمن، وهي دولة شيوعية مقرها عدن، الجزيرة من عام 1967 حتى عام 1990.



ومنذ ذلك الحين، شعرت الجزيرة بأنها بعيدة كل البعد عن الفوضى التي اجتاحت اليمن في العقود التي تلت ذلك، بدءًا من الوحدة، إلى الحرب الأهلية، وحتى الدخول الكاسح للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران إلى العاصمة في عام 2014.



وفي عام 2018، نشرت الإمارات قوات في جزيرة سقطرى، مما أثار نزاعا مع الحكومة اليمنية المنفية. وبعد ذلك بعامين، اندلعت اشتباكات بين الانفصاليين اليمنيين المدعومين من الإمارات وقوات أخرى هناك.



مطار عبد الكوري ليس أول مهبط طائرات غامض يبدأ تشييده وسط حرب اليمن. ففي عام 2021، ذكرت وكالة أسوشييتد برس أنه تم بناء مطار في جزيرة ميون، المعروفة أيضًا باسم جزيرة بريم، والتي تقع في مضيق باب المندب الضيق الذي يربط خليج عدن بالبحر الأحمر.



بعد ذلك، قال مسؤولون عسكريون في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي يدعمها التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015، إن الإمارات العربية المتحدة تقوم ببناء المدرج.



واعترف التحالف الذي تقوده السعودية والذي يقاتل الحوثيين في وقت لاحق بوجود "معدات" في الجزيرة ، في حين اعترف زعيم ميليشيا وابن شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح بأن قواته المدعومة من الإمارات متمركزة هناك.



المصدر: وكالة أسوشيتد برس- ترجمه: يمن شباب نت