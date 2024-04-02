شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن زغللي عينين جوزك.. ضعي زيت الزيتون والقرنفل في على هذه المنطقة قبل النوم.. ومش هتصدقي النتائج يا ريتك عرفتيها من زمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من المعروفة أن زيت الزيتون من اهم واشهر الزيوت الطبيعيه التي لها دور كبير في تغذية الجسم وينصح بتناولها الكثير من الاشخاص لان له العديد من الفوائد الصحيه والتجميليه ويقضي على العديد من الامراض والمشاكل الصحية التي يمكن ان يتعرض لها على أشخاص وكذلك يمكن ان تستخدميه في العديد من الوصفات التجميلية للشعر والبشرة لأنه يعيد انبات الشعر ويساعد على تقوية بصيلات الشعر وحمايته من التقصف، ويعالج العديد من مشكلات البشرة مثل الاسمرار والبقع الداكنة والباحثين وغيرها لأنه يمد البشرة بفيتامينات ومعادن هامه وضروريه لها، وكذلك القرنفل له العديد من الفوائد الصحية المختلفة، لذلك جئنا اليك بوصف الزيت الزيتون والقرنفل لتحقيق اقصى استفادة منك ممكنة منها وسوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

وصفة القرنفل وزيت الزيتون

من الوصفات التي تحتوي على مواد عالية للشعر والبشره هي القرنفل وزيت الزيتون فهو يساعد على علاج جميع مشكلات الشعر من التساقط والتقصف والهيشان ويغذي الشعر من الجذور، وبذلك يقوي الشعر ويعيد تنشيط الأوعية الدموية هو يعمل على تطهير فروة الرأس من الحشرات ومن القشرة ويساعد على منع تكون البكتيريا التي تسبب أضرار بالغة وتؤثر على نمو الشعر.

وصفة زيت الزيتون والقرنفل