شكرا لبحثكم عن خبر برعاية كاك بنك .. اهلي عدن يتوج بطلا لمريسي 28 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعتلى اهلي عدن منصة التتويج في بطولة الفقيد علي محسن المريسي للمرة الأولى في تاريخه وذلك بفوزه بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة التي جرت مساء اليوم الذي أقيم ضمن مباريات بطولة الفقيد علي محسن المريسي الرمضانية لكرة القدم بنسختها الثامنة والعشرون والتي تقام بتنظيم إتحاد الكرة بعدن، برعاية وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أ.أحمد حامد لملس وانتقالي العاصمة عدن، وبدعم بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك وشركة أنماء للتطوير العقاري المحدودة، وتحت إشراف دائرة الشباب والرياضة في المجلس الانتقالي ومكتب الشباب والرياضة بالعاصمة عدن.

وسط اهازيج رابطة مشجعي الفريقين وتحت أجواء رياضية رائعة كانت شاهدة على النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثامنة والعشرون للمريسي، صنع لاعبو فريق أهلي عدن واستطاعوا اعتلاء منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الفريق في البطولة بعد أن توج مشواره المميز بالبطولة بكأس البطولة عن جدارة واستحقاق.

بداية اللقاء المرتقب كان وكما كان متوقعاً حذرا من جانب الفريقين الذين ظهرت على خطوطهم التحفظ وعدم المجازفة منذ صافرة البداية تحسباً لهدف البدايات الذي قد يخلط الاوراق ويعقد وضعهم في الدقائق الأولى، فكان من الطبيعي أن تشهد الدقائق القادمة انحصار للكرة في وسط الملعب التزام تكتيكي واضح من جانب الفريقين.

شيئا فشيئا بدء لاعبو الفريقين في التحرر والافتكاك من ضغط المباراة وجمهورها الكبير الذي أضفى متعة وجمال آخر للقاء من على المدرجات، فحضرت خطورة الفريقين في الدقائق القادمة والبداية من أقدام لاعبو فريق أهلي عدن الذين قدموا وجه هجومي وقتالية على صعيد السيطرة على وسط الملعب وامتلاك زمام الأمور، وبالمقابل تدخلت خبرة مناف سعيد وحيوية منيف جسار الذي نشط كثيرا من الجهة اليسرى وكانت تحركاته تشكل مصدر قلق لدفاع وحارس اهلي عدن.

أنتظر لاعبو فريق أهلي عدن حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول والتي من خلالها جات بخبر سعيد للفريق من خلال تسجيل الهدف الاول عن طريق المتألق احمد جلال ناشر الذي استثمر تمريرة رائعة لم صعوبة في وضعها في الشباك الشعلاوية باعثاً الصمت في المدرجات الصفراء، وكان ذلك أبرز ما ماحدث في دقائق الشوط الأول.

* توهج شعلاوي اصفر عن عنوان انطلاقة الشوط الثاني، فحاول لاعبو الفريق في هذه الدقائق تعويض تأخر الشوط الأول والعودة منذ البداية في الحصة الثانية، وذلك من خلال تحركات منيف جسار من الأطراف وتوغلات الصانع من العمق، إلا أن قتالية ويقظة لاعبو فريق أهلي عدن حالت دون أن تهتز شباك الفريق في هذه الدقائق.

لم تؤثر على الفريق حالة الطرد التي نالها لاعبه حسن ميسرة الذي تلقى الإنذار الثاني، فحاول الفريق اكمال المباراة بحسب الظروف المتاحة أمامه والتمسك بحقه في الخروج بنتيجة الفوز، وبالمقابل واصل لاعبو الشعلة الضغط على مرمى اهلي عدن ومسابقة الدقائق المتبقية من عمر المباراة.

بقية دقائق المباراة استمرت بين هجمة هنا وأخرى هناك حتى أعلن الحكم نهاية المباراة بفوز اهلي عدن بهدف دون مقابل، ليتوج معها بطلا للمرة الأولى في تاريخه.

أدار اللقاء الحكم علي الحسني (ساحة) وساعده على الخطوط خالد امين ( مساعد أول) وعبد الرحمن محمود ( مساعد ثاني) وكان الحكم خالد فتحي (رابعاً), وراقبها فنيا الكابتن جمال البارعي وخالد ابوبكر مقيماً (للحكام).

نال جائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب فريق أهلي عدن عبدالله محمد خليفة وتسلم جائزته من الكابتن عبدالجبار سلام رئيس اتحاد الكرة بعدن.

وفي نهاية البطولة تم تكريم فريق أهلي عدن بكأس وميداليات البطل، وتكريم فريق الشعلة بكأس وميداليات الوصافة، وتكريم لاعب الشعلة منيف جسار بجائزة أفضل لاعب، ونال لاعب النصر عدن يوسف الحسني كأس هداف البطولة برصيد 5 أهداف، في حين كرم حارس فريق أهلي عدن حسين فهمي بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة

حضر الختام خالد الخليفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، صلاح العاقل وكيل محافظة عدن، نزار هيثم رئيس الهيئة الشبابية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، خالد الزامكي رئيس إدارة الشباب والرياضة بإنتقالي العاصمة عدن، شكيب عليوة نائب رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك، عبدالجبار سلام رئيس اتحاد الكرة بعدن، وعدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية.