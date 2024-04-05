شكرا لقرائتكم خبر عن يصنع المعجزات في جسدك .. لن تصدق ماذا سيحدث عند مزج القرفة مع هذه المكونات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ماذا سيحدث عند مزج القرفة مع هذه المكونات..يصنع المعجزات في جسدك
متلك القرفة الكثير من الفوائد الضرورية للجسم والسحرية في مختلف المجالات، وتتميز بأنها حلوة المذاق لها طعم حاد ورائحة عطرية شهية، ولونها قاتم. لذلك نقدم لكم أبرز فوائد القرفة:
– القرفة تقلل من انتشار سرطان الدم والأورام اللمفاوية والخلايا السرطانية.
– تساعد الناس مع مرض السكري من النوع 2 من خلال تنظيم مستويات السكر في الدم.
– تساعد في القضاء على أملاح الصفراء من الجسم. وتساعد هذه العملية على خفض مستويات الكولسترول العالية.
-تعد رائحة ونكهة القرفة بمثابة منبه للعقل، وربما تحسن الذاكرة، وايضا تحسن الوظائف المعرفية للدماغ، وتجلو البصر.
– تساعد على منع تجلط الدم الذي قد يؤدي إلى أمراض القلب.
– تساعد القرفة في تخفيف آلام التهاب المفاصل وتصلب العضلات والمفاصل.
-تفيد القرفة شربا في علاج فطريات الكنديدا البيضاء وهي فطريات تستفحل في الأمعاء وتنتشر في الجسم كله.
-تعالج القرفة نزلات البرد المعتادة أو الشديدة. كما تعالج الانفلونزا، التهاب الحلق واحتقانه.
– تساعد على إزالة الغازات غير المرغوب فيها والأطعمة indigested من الأمعاء. كما تقضي على الحموضة والإسهال والغثيان الصباحي.
– مدرة للطمث حيث يستعمل مشروبها الساخن كثيرا من قبل النساء خاصة بعد الولادة لإدرار الطمث والمساعدة في تخفيف الآلام والأوجاع والتقلصات بعد الولادة.
– القرفة علاج مفيد جدا لوجع الأسنان.
– تعزز جهاز المناعة، والقضاء على التعب ولها خصائص مضادة للشيخوخة.
-مزيج من العسل ومسحوق القرفة هي أيضا ممتازة لعلاج رائحة الفم الكريهة.
-القرفة مفيدة في علاج الصداع الناجم عن التعرض للهواء البارد.