شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ينمو بسرعة جنونية.. طريقة جهنمية لاستخدام الفازلين والقرنفل لتطويل الشعر والقضاء على الصلع! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إن كم الصعوبات التي تواجهها كل امرأة فيما يخص العناية بالشعر تعتبر واحدة من القضايا الشائعة بين النساء، حيث تولي العديد من السيدات اهتماماً خاصاً لصحة شعورهن، هذا لأن جمال المرأة يتجلى في مظهر شعرها، وهناك بعض من النساء يعانين من معضلات مثل الصلع وتجاعيد الشعر ووجود فراغات بينه، وهن يسعين جاهدات لإيجاد حلول عاجلة ومؤثرة لهذه المشكلات، وعلى الرغم من توفر العديد من الكريمات الموجهة لهذا الغرض، إلا أن بعضها يكون باهظ الثمن دون أن يفي بالغرض عند استعماله، ولهذا السبب، سنعرض لكم في هذه المقالة وصفة طبيعية مُجربة وغير مُكلفة، تتكون من الفازلين والقرنفل والنشا.

وصفة الفازلين والقرنفل والنشا

تعمل هذه الوصفة عل تحسين نعومة الشعر بشكل ملحوظ، وزيادة طوله، وتحفيز نموه بكثافة وسرعة فائقة، كما تعمل على تعزيز إنبات الشعر وملء الفراغات وتعالج مشكلة الصلع الوراثي.

ويمكن إعداد خليط الفازلين مع القرنفل للعناية بالشعر في البيت باستخدام مواد بسيطة ورخيصة الثمن، ويعتبر تأثير هذه الوصفة مدهشًا ويبدأ بالظهور منذ الاستخدام الأول لها.

مكونات الوصفة

ملعقة كبيرة من الفازلين.

و2 ملعقة من القرنفل المطحون.

و5 معالق نشا.

وماء.

ملعقة من زيت الزيتون.

2 ملعقة من زيت الخروع.

طريقة تحضير وصفة الفازلين والقرنفل