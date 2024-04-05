تعز.. إصابة امرأة وطفلة واحتراق منازل بنيران مليشيا الحوثي شمال وشرق المدينة  

المنامة - ياسر ابراهيم - واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية خلال مساء أمس وفجر اليوم، عمليات القنص والقصف للأحياء السكنية في شمال وشرق مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، مخلفة سقوط ضحايا وأضرار مادية في الممتلكات.



وقالت مصادر حقوقية، إن قناصة مليشيا الحوثي المتمركزة في الأمن المركزي واصلت عمليات القنص في حي الزهراء التابع لمديرية صالة شرق مدينة تعز، طوال الليلة الماضية وحتى ساعات صباح اليوم.



وأوضحت المصادر أن المليشيا تعمد إلى شل حركة المواطنين ووقف أنشطتهم خاصة مع اقتراب عيد الفطر.



وأشارت المصادر إلى أن امرأة أصيبت برصاص قناصة مليشيا الحوثي، كما أصيبت طفلة تُدعى (أسرار صالح مهدي حسن الريمي ـ 7 سنوات)، في حادثة هي الثامنة من نوعها بالمحافظة منذ بداية شهر رمضان المبارك.



وفي حي الروضة شمال مدينة تعز، قالت الحقوقية " إشراق المقطري"، إن قناصة مليشيا واصلت صباح اليوم قصف منازل المواطنين واستهدافها بالرصاص والأعيرة النارية.



وأشارت في تدوينة على منصة إكس، إلى أن إطلاق النار استهدف أسطح ونوافذ المنازل كما تم تسجيل حوادث اندلاع حريق في المنازل القريبة من الأمن المركزي (لم تحدد عددها).



يشار إلى أن قناصة مليشيات الحوثي المتمركزة في المرتفعات المطلة على الأحياء السكنية في المدينة قتلت وأصابت المئات من المواطنين بينهم أطفال ونساء في عمليات قنص بشكل مستمر.

