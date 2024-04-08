شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة اقسم بالله .. ضعي لبان الذكر مع الجلسرين على بشرتك قبل النوم لوجه ابيض كالبدر حققي حلمك وارجعي شباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضعي الجلسرين ولبان الذكر على بشرتك قبل النوم لوجه ابيض كالبدر حققي حلمك وارجعي شباب

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الرائعة جدا، التي تعمل على ازالة التصبغات والبقع الداكنة من الوجه، وتساعدك في الحصول على بشرة صافية، ووجه خالي من المشاكل الجلدية، تعاني بعض السيدات مع تقدم السن من الكلف والتجاعيد التي توجد حول الفم وحول العينين، والجبهة، وتساعد هذه الوصفة على التخلص من الكلف والتجاعيد والحصول على بشرة مشدودة، ولامعة ونظره تشعر تعطيك مظهرا أصغر سنا، يمكنك الحصول على كل هذه المميزات باستخدام مكونين فقط، وهما الجلسرين ولبان الذكر، ومن المكونات الغير مكلفة تماما.ضعي الجلسرين ولبان الذكر على بشرتك قبل النوم

يمكنك شراء اللبان الذكر المر من أى عطار.

عبوة صغيرة من كريم الجلسرين.طريقة التحضير

نقوم بطحن الذكر ثم نخله جيدا، للتخلص من أي شوائب أو أى زيادة غير مرغوب فيها.

بقدر ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.

إضافة ملعقة كبيرة من كريم الجلسرين.

خلط كل من لبان الذكر والجلسرين جيدا إلى أن نحصل على قوام كريمي ناعم متماسك.طريقه استخدام كريم لبان الذكر والجلسرين

قومي بتنظيف البشرة جيدا من المكياج أو من مساحيق التجميل المتنوعة، ومن دهون البشرة التي تتراكم عليها، قومي بتنظيفها جيدا باستخدام الغسول المناسب.

استخدام الفرشاة قومي بأخذ كمية صغيرة من الماسك وقومي بفرده على البشرة .

وزعي الماسك جيدا على البشرة، والتركيز على المناطق التي يوجد فيها التصبغات مثل أسفل العين وحول الفم

قومي بفرد الماسك على أى منطقة في الجسم فإنه آمن وصحي جدا، ويساعد على تفتيح وتوحيد لون البشرة.اتركي الماسك على البشرة لمدة ثلث ساعة، يشطف الوجه بالماء الدافئ، ثم قومي بغسله بالماء البارد

قومي بتمرير مكعب من الثلج على البشرة بعد استخدام الماسك، يساعد على شد البشرة والاستفادة القصوى من الماسك

الاحتفاظ بالكمية المتبقية في الثلاجة في إناء أو علبة محكمة الغلق.

يحفظ الماسك أو الوصفه في الثلاجة في فصل الصيف، أما في فصل الشتاء فيمكنك حفظها في المطبخ أو في مكان جيد التهوية .