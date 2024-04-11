مأرب: حالة ولادة نادرة لتوأم ثلاثي بمستشفى حكومي

المنامة - ياسر ابراهيم - سجل مستشفى حكومي، الخميس، حالة ولادة لثلاثة أطفال توأم لأول مرة، في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن. وفق ما نقل موقع المحافظة الرسمي.



وقال الفريق الطبي بمستشفى مأرب العام "أن القسم استقبل حالة ولادة طارئة لأم حامل، وتم نقلها إلى قسم العمليات فورا بعد إجراء الفحوصات السريرية العاجلة لها نظرا لحالتها الحرجة".



وأفاد "أن الأم الحامل أخضعت لعملية قيصرية استمرت 60 دقيقة ورزقت بـ 3 مواليد أحدهم ذكر، وتم نقلها إلى قسم الرقود وتقديم كافة الخدمات العلاجية اللازمة لها حتى استقرت حالتها وخرجت بصحة جيدة".



واستقبل، قسم الطوارئ بمشفى مأرب الحكومة، منذ بداية إجازة عيد الفطر نحو 88 حالة ولادة منها 7 حالات قيصرية وحالة واحدة ولادة قبل موعدها بثلاثة أشهر أنجبت توأم ثنائي لايزالون يتلقون الخدمات الطبية في وحدة الحضانة بالهيئة.

