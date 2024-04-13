تهدم واحتراق عدد من المحال التجارية في أحد أسواق صنعاء القديمة

تهدم محل تجاري واحترق عدد آخر من المحال، في وقت متأخر من مساء أمس، في سوق الحلقة بصنعاء القديمة (شمالي اليمن).



وقال مصدر محلي لـ "يمن شباب نت" إن انفجاراً ضخماً ـ مجهول السبب ـ هز أحد المحال التجارية في سوق الحلقة بمدينة صنعاء القديمة، عند الساعة العاشرة من الليلة الماضية، وأعقبه اندلاع نيران امتدت لعدد من المحال التجارية وشوهدت من أماكن واسعة بالمدينة.



وأوضح المصدر أن الانفجار تسبب بتهدم محل تجاري واحد واحتراق عدد من المحال التجارية، إضافة إلى تسجيل إصابات في صفوف العاملين (لم يحددهم).



ولفت المصدر إلى أن الدفاع المدني التابع لمليشيا الحوثي تأخر في الوصول إلى مكان الحادث، الأمر الذي ضاعف من الخسائر المادية الناجمة عن الحريق.



من جانبها أرجعت سلطات مليشيا الحوثي ـ في بيان أمني ـ الحادثة لانفجار أسطوانة غاز بداخل أحد المحلات التجارية ماتسبب في حدوث ماس كهربائي وحريق امتد إلى المحلات المجاورة، مشيرة إلى إصابة أحد الاشخاص نتيجة سقوط سقف المحل عليه.



ولم يستبعد إعلاميون وناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي أن تكون الحادثة من تدبير المليشيا، التي سبق وأن كشفت عن نيتها إقامة مزار طائفي في مكان قريب من موقع الحادثة.



