اليمن.. الأوقاف تعلن صدور أول تأشيرة للحجاج اليمنيين لموسم 1445هـ

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، عن إصدار أول تأشيرة لحجاج اليمن البالغ عددهم 24255 حاجًا، كإحدى أوائل بعثات الحج التي تصدر تأشيرات من بين مختلف بعثات حج العالم الإسلامي.

وأوضح المفوض على المسار الإلكتروني بوزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الحج العمرة، الدكتور معين عثمان أن أول تأشيرة لحجاج اليمن صدرت اليوم الأحد، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

ولفت عثمان، إلى أن هذه الخطوة تعد ثمرة جهود متواصلة للبعثة اليمنية، وذلك بعد أن استكملت الوزارة المراحل الأولى لتسجيل الحجاج واستلام جوازاتهم من المنشآت المعتمدة للتفويج لهذا الموسم 1445 هجرية.

وثمن عثمان، الدعم والتسهيلات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة السعودية والجهات ذات العلاقة بالحج، في سبيل تسهيل الخدمات أمام حجاج اليمن وخدمة ضيوف الرحمن.