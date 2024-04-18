لإحلال عناصرهم.. مسلحون حوثيون يقتحمون موانئ الحديدة ويطردون العمال منها

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر تجارية في موانئ الحديدة إن مسلحين تابعين لمليشيا الحوثي، اقتحموا بالقوة موانئ الحديدة؛ لشحن بضائع تجارية بطريقة مخالفة للأنظمة المتبعة، من الموانئ إلى المحافظات.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"يمن شباب نت"، أن مجموعة نافذين من مليشيا الحوثي قاموا باقتحام الموانئ، وتحميل شحنات تجارية إلى المحافظات بالقوة، وسط تواطؤ من قبل قيادات حوثية في وزارة النقل وهيئة النقل التابعة للمليشيا.



وأشارت المصادر إلى أن اقتحام مليشيا الحوثي لأرصفة الموانئ بالقوة وشحن البضائع يهدد ما يقرب من 12 ألف شخص بمصادرة أعمالهم، وإحلال أشخاص أخرين بديلا عنهم.

ونوهت إلى أن هذا الاقتحام الحوثي يهدد كذلك، بوقف أكثر من 8000 قاطرة تعمل في النقل من الموانئ إلى المحافظات.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي منحت مؤسسة حوثية تدعى "مؤسسة الشهداء" 33% حصرا من قيمة سوق النقل في موانئ الحديدة باستخدام ناقلات المؤسسة الاقتصادية، وتعمل حاليا على الاستحواذ على بقية قطاع النقل.

وقدرت الغرفة التجارية في أمانة العاصمة مطلع السنة الماضية قيمة قطاع النقل في الاقتصاد اليمني بملياري دولار، وكثف الحوثيون من أنشطتهم القسرية للسيطرة بالقوة على هذا القطاع على غرار قطاعات الاتصالات والوقود وغيرها.