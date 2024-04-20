شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن استخدم هذا الرقم السري بهذه الطريقة وسوف تحصل علي كلمة السر بدون برامج أو تطبيقات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصبح العالم اليوم متصلًا كقرية صغيرة بفضل انتشار التكنولوجيا الواسع النطاق، تقريبًا جميع المنازل مزودة بشبكات واي فاي، وهناك العديد من الأفراد بما في ذلك الشباب وربات البيوت والفتيات يبحثون عن فرص عمل عبر الإنترنت من منازلهم، هل سألت نفسك يومًا إذا كان بإمكانك الوصول إلى أي شبكة واي فاي بسهولة؟ الإجابة ليست ببساطة “نعم” أو “لا”

. هناك طرق متعددة لاختراق شبكات الواي فاي دون الحصول على كلمة المرور، على الرغم من وجود العديد من الحيل والبرامج المشاركة عبر منصات مثل يوتيوب للحصول على كلمات مرور الواي فاي، إلا أن هذه الأساليب غالبًا ما تكون غير فعالة ويمكن أن تعرض هواتفك وأجهزتك للخإمكانية من الوصول إلى الباسورد او الرقم السري الخاص بالواي فاي دون اللجوء لتلك البرامج

لإعداد اتصالك بشبكة الواي فاي على هاتفك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:أصبح العالم اليوم متصلًا كقرية صغيرة بفضل انتشار التكنولوجيا الواسع النطاق، تقريبًا جميع المنازل مزودة بشبكات واي فاي، وهناك العديد من الأفراد بما في ذلك الشباب وربات البيوت والفتيات يبحثون عن فرص عمل عبر الإنترنت من منازلهم، هل سألت نفسك يومًا إذا كان بإمكانك الوصول إلى أي شبكة واي فاي بسهولة؟ الإجابة ليست ببساطة “نعم” أو “لا”. هناك طرق متعددة لاختراق شبكات الواي فاي دون الحصول على كلمة المرور، على الرغم من وجود العديد من الحيل والبرامج المشاركة عبر منصات مثل يوتيوب للحصول على كلمات مرور الواي فاي، إلا أن هذه الأساليب غالبًا ما تكون غير فعالة ويمكن أن تعرض هواتفك وأجهزتك للخطر.ابدأ بفتح إعدادات هاتفك وانتقل إلى قائمة الواي فاي.

ابحث عن الشبكة القريبة التي تظهر بإشارة قوية واخترها من قائمة الشبكات المتاحة.

ستحتاج إلى إعادة تكوين الشبكة. انقر على “إعداد شبكة جديدة” أو أي خيار مماثل يتوافق مع هاتفك.

قم بإدخال اسم الشبكة الذي اخترته في الخطوة السابقة.

سيكون عليك أيضًا إدخال كلمة المرور الخاصة بالشبكة، يفضل استخدام كلمة مرور قوية لضمان الأمان وتجنب استخدام كلمات مثل “admin”.

انتقل إلى إعدادات الـ IP واختر خيار “ثابت”.

أدخل عنوان الـ IP المُطلوب، مثل: 192.168.1.5.

انقر على “توصيل” وستتصل بالشبكة دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور مرة أخرى.عبر تلك الخطوات تتمكن فتح الواي فاي المغلق

بالطبع، هذه هي الإجراءات القياسية لإعادة تعيين جهاز الموجة إذا كنت تمتلكه بالفعل، كل ما عليك فعله هو الضغط على زر إعادة التعيين لمدة 10 ثوانٍ وبعد ذلك سيتم إعادة تشغيل الشبكة.

من ناحية أخرى هناك برامج تستخدم لاختراق شبكات الواي فاي، مثل برنامج رصد لوحة المفاتيحف يتيح لك هذا البرنامج مراقبة كلمة المرور المُستخدمة أثناء اتصال جهاز بشبكة واي فاي جديدة، وهكذا يمكنك الوصول بسهولة إلى كلمة المرور الجديدة بوسائل غير مشروعة.