ليندركنج: السلام في اليمن مستحيل بدون مشاركة دول الخليج

المنامة - ياسر ابراهيم - قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، إن السلام في البلاد لن يكون ممكنا دون مشاركة دول الخليج.



وفي مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، أكد ليندركينغ أيضًا على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي للحرب الأهلية المستمرة في اليمن منذ عقد من الزمن، والتي وضعت الحكومة المركزية المعترف بها دوليًا في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.



وأضاف،"إن دول الخليج جميعها متحدة في دعمها لجهود سلام حقيقية في اليمن. ولا يمكننا أن نفعل ذلك بدون دول الخليج".



وشدد ليندركينغ أيضًا على التزام الولايات المتحدة بتسهيل ودعم عملية السلام، داعيًا إلى التعاون الإقليمي لدفع جهود السلام.



وتابع: "تريد الولايات المتحدة مواصلة دعم عملية السلام، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك، والسماح لعملية السلام هذه بالمضي قدمًا".



وسافر الدبلوماسي إلى الشرق الأوسط في مارس/آذار، حيث زار المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لمواصلة الجهود "المكثفة" للبناء على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن.



ومع ذلك، تواجه عملية السلام عقبات كبيرة بسبب تصرفات الحوثيين، الذين يسيطرون على جزء كبير من العاصمة اليمنية والمناطق المأهولة بالسكان.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج من أن عملية السلام معرضة لخطر التحول إلى "أضرار جانبية" وسط صراع إقليمي أوسع نطاقا، منتقدا الحوثيين لهجماتهم على الشحن الدولي في البحر الأحمر.



وقد أدت الهجمات إلى ضربات انتقامية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا منذ فبراير، والتي أكد ليندركينج أنها تركز على تحييد التهديد الذي يشكله الحوثيون على الأمن البحري.



وقال المبعوث الأميركي، إن الهجمات "سلوك محفوف بالمخاطر وعشوائي ومتهور".



وأضاف: "هذا يتجاوز بكثير أي نوع من الارتباط بالأزمة في غزة... وهذا يؤدي بسرعة كبيرة إلى تآكل أي نوع من حسن النية أو الدعم الذي حظي به الحوثيون في المجتمع الدولي، وفي مجلس الأمن، وبين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن".



وتابع: "الشعب اليمني، من كل ما أراه، يريد استعادة بلده. يريدون خروج المقاتلين الأجانب من اليمن. إنهم لا يريدون القاعدة، ولا يريدون داعش أو الدولة الإسلامية. إنهم لا يريدون الإيرانيين".



وسلط ليندركينغ الضوء على نقص الدعم الشعبي للحوثيين داخل اليمن، مشيراً إلى افتقارهم إلى الشعبية ووصف حكمهم ب "القمعي"، داعيا إلى العودة إلى الحوار وجهود السلام.



وأضاف: "في نهاية المطاف، تريد الولايات المتحدة العودة والابتعاد عن الهجمات في البحر الأحمر ووقف التصعيد ومواصلة التركيز على السلام".

