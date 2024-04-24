شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» فرع شبوة يكرم شركتي العماري وابو سند وأولاده لشراكتهما المتميزة في صرف حوالات كاك حواله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كرم بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» فرع شبوة، شركتي العماري للصرافة، وابو سند واولاده للصرافة،كأكثر الشركات تفاعلاً في التفاعل وصرف الحوالات الصادرة عبر كاك حوالة.

وقام مدير فرع «كاك بنك» بشبوة أحمد الجبيلي، بتكليف من القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي الاستاذ حاشد الهمداني، صباح اليوم بتكريم شركة العماري للصرافة، حيث تسلم الدرع التكريمي خليل العماري، معبر عن سعادته بالتكريم الذي حصلت عليه الشركة، مشيداً بالوقت نفسه بالتعاون المشترك بين «كاك بنك» وشركة العماري، متمنياً تقديم الأفضل وتعزيز الشراكة بشكل أكبر في المستقبل.

الى ذلك كرم مدير فرع كاك بنك بشبوة شركة ابو سند وأولاده للصرافة، وتسلم درع التكريم سند علي الفروي مدير فرع الشركة بشبوة، والذي بدوره شكر «كاك بنك» على هذه البادرة الطيبة تجاه عملائه وشركائه. مؤكداً على ضرورة تعزيز الشراكة بالمزيد من التعاون فيما هو قادم.

واشاد مدير فرع شبوة احمد الجبيلي بعمق التعاون المشترك بين «كاك بنك» وشركتي العماري، وابو سند واولاده للصرافة، واللذان يعتبران من ضمن الشركاء الأساسين والاكثر تفاعلاً، ومؤكدا ان هذا التكريم يأتي تقديراً لدور الشركتين الفعال في صرف الحوالات الصادرة عبر كاك حواله والتفاعل البناء مع كل ما من شأنه تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع البنك.