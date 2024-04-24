شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القضاء الأعلى يتفقد العمل في محكمة ونيابة لبعوس بمحافظة لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يافع - إعلام مجلس القضاء

تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، اليوم، سير العمل في محكمة ونيابة لبعوس الابتدائيتين بمحافظة لحج.

وخلال الزيارة استمع رئيس مجلس القضاء، من رئيس محكمة لبعوس الابتدائية القاضي بسام ثابت عبدالله، ووكيل النيابة القاضي قاسم القديمي، إلى شرحٍ عن طبيعة العمل في المحكمة والنيابة، ونوعية القضايا التي ترد إليهم، والصعوبات التي تواجه العمل.

وفي اللقاء الذي حضره مدير أمن لبعوس العميد "علي عبادي"، حث رئيس مجلس القضاء الأعلى، قاضي المحكمة ووكيل النيابة، على مضاعفة الجهود وسرعة البت في القضايا بما لا يؤثر على سلامة الإجراءات وصحة الأحكام، وتنفيذ القضايا الباتة، بما يحقق العدالة ويسهم في استتباب الأمن والاستقرار.

بدورهما ثمّنا رئيس محكمة لبعوس ووكيل النيابة العامة، زيارة رئيس القضاء الأعلى، للاطلاع على سير العمل وتلمس الصعوبات.

حضر اللقاء، ممثل السلطة المحلية بمديرية لبعوس، والمجلس الانتقالي، والحزام الأمني، والمقاومة الجنوبية، وعدد من قيادات مؤسسات الدولة في يافع.