اليمن.. الأحزاب والقوى السياسية تقر إنشاء تكتل وطني واسع لمواجهة الانقلاب الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، المنضوية في إطار الشرعية، البدء في تشكيل تكتل سياسي وطني واسع، للدفع بعملية انهاء الانقلاب استعادة الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماعات التي عقدتها الأحزاب المكونات، خلال اليومين الماضيين في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أجريت خلال الاجتماعات دراسات معمقة حول الوضع الراهن في البلاد، ووقفت أمام مستجدات الأوضاع على مختلف الأصعدة.

وخلصت اجتماعات الأحزاب والمكونات السياسية، إلى اتفاق من سبع نقاط، حيث أقرت حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة كل القضايا الوطنية.

وجاء على رأس نقاط الاتفاق، العمل على انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتوفير الخدمات العامة الحيوية للمواطنين في المحافظات المحررة، لخلق نموذجاً جاذباً.

وأكدت الأحزاب والمكونات على عودة جميع المؤسسات للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وتعزيز مكافحة الفساد والإرهاب.

كما اتفقت على تقديم الدعم اللازم لضمان سير عمل الحكومة، وحشد الدعم الدولي لها، لتعود شريكاً فاعلاً مع المجتمع الدولي، لحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأقرت الأحزاب والمكونات السياسية المجتمعة في عدن، على تشكيل لجنة تحضيرية، للإعداد لإنشاء تكتل سياسي ديمقراطي لكافة الأحزاب والمكونات المؤمنة باستعادة الدولة.

وأكدت على قيام الحكومة بواجبها الدستوري والقانوني، لمواجهة الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية.

واختتمت اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، جلسات حوار قيادات الأحزاب والمكونات السياسية، التي شارك فيها، المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعب الناصري، المجلس الانتقالي الجنوبي، المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، حزب اتحاد الرشاد اليمني، حركة النهضة للتغيير السلمي، التجمع الوحدوي اليمني، حزب البعث العربي الاشتراكي، اتحاد القوى الشعبية، حزب العدالة والبناء، حزب التضامن الوطني، حزب السلم والتنمية، مؤتمر حضرموت الجامع، الائتلاف الوطني الجنوبي، الحزب الجمهوري، حزب جبهة التحرير، مجلس حضرموت الوطني، حزب البعث الاشتراكي القومي، حزب الشعب الديمقراطي (حشد)، مجلس شبوة الوطني، الحراك الثوري المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، المجلس الثوري للحراك السلمي.

وهي المرة الأولى التي تجتمع فيها القوى والمكونات السياسية المنضوية في إطار الشرعية اليمنية، في مدينة عدن، وهو الاجتماع الذي تعتبره الأحزاب والقوى بداية لتحريك العملية السياسية في البلاد، بعد أن جرفتها مليشيا الحوثي بانقلابها على الدولة والإجماع الوطني.

وكان اجتماع موسع عقد لقادة الأحزاب السياسية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة القيادي في الإصلاح عبدالرزاق الهجري، رئيس المجلس الأعلى للتحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، خلال يومي الأحد والإثنين.

وأقر المجلس الأعلى للتحالف البدء في مهمة التواصل مع بقية المكونات، واستكمال المهام في هذا الشأن.

وكان التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ومعهم بقية المكونات السياسية المنضوية في الشرعية، قد التقت السبت، رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن.

​وأكد رئيس الوزراء أن خطر المليشيات الحوثية تستهدف الجميع وأي خلافات داخل قوى المقاومة "خطأ استراتيجي"

فيما أكد ممثلو الأحزاب والقوى السياسية على أهمية معالجة الاختلالات وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة ولمؤسسات الدولة، وشددوا على ضرورة التفاف كل القوى السياسية والاجتماعية في تحمل مسئوليتها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن.