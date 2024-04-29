إيطاليا تعلن إسقاط طائرة مُسيّرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، الإثنين، إسقاط طائرة مُسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي، واستهدفت سفينة شحن أوروبية.

وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن وزارة الدفاع الإيطالية، "إن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية أسقطت طائرة مسيرة أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن واستهدفت سفينة شحن أوروبية".

وأضافت الوزارة، أنه تسنى اعتراض الطائرة المسيرة “في وقت متأخر من الصباح” بالقرب من مضيق باب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وأشارت إلى أن المسيرة كانت تحلق باتجاه سفينة الشحن، قبل إسقاطها على بعد خمسة كيلومترات. وقالت إنها كانت مماثلة لطائرات مسيرة أخرى استخدمت في هجمات الحوثيين السابقة.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة أبلغت يوم الاثنين عن انفجار بالقرب منها على بُعد 54 ميلا بحريا شمال غربي مدينة المخا في اليمن، تعرضت لأضرار لكن السفينة وطاقمها بخير ويبحرون إلى الميناء التالي.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة حاويات تحمل علم مالطا في الموقع نفسه استُهدفت بثلاثة صواريخ وهي في طريقها من جيبوتي إلى مدينة جدة السعودية.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني، وتقول إنها تعبير عن التضامن مع الفلسطينيين في مواجهة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت أمبري في مذكرة استشارية إن السفينة تم استهدافها بسبب العلاقات التجارية بين الجهة المشغلة لها وإسرائيل.

وأدت هجمات الحوثيين في منطقة البحر الأحمر إلى عرقلة حركة الشحن العالمية ودفعت الشركات للجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأعلى تكلفة حول أفريقيا.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على أهداف للحوثيين ردا على ذلك.