الحوثيون يعلنون استهداف سُفن ومُدمّرات حربيّة في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت جماعة الحوثي، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، استهداف سفن ومدمرات حربية بعدد من الصواريخ والطائرات المُسيرة في البحر الأحمر.

وحسب ناطق الجماعة يحي سريع، فإن القوات الحوثية استهدفت مدمرتين حربيتينِ أمريكيتينِ وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ، مؤكدة أنها "حققتِ أهدافَها بنجاح".

يأتي هذا بعد إعلان وزارة الدفاع الإيطالية إسقاط طائرة مسيّرة حوثية حاولت استهداف سفينة أوروبية في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة انفجار بالقرب منها على بُعد 54 ميلا بحريا شمال غربي مدينة المخا في اليمن، تعرضت لأضرار لكن السفينة وطاقمها بخير ويبحرون إلى الميناء التالي.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة حاويات تحمل علم مالطا في الموقع نفسه استُهدفت بثلاثة صواريخ وهي في طريقها من جيبوتي إلى مدينة جدة السعودية.

وقالت أمبري في مذكرة استشارية إن السفينة تم استهدافها بسبب العلاقات التجارية بين الجهة المشغلة لها وإسرائيل.

وأدت هجمات الحوثيين في منطقة البحر الأحمر إلى عرقلة حركة الشحن العالمية ودفعت الشركات للجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأعلى تكلفة حول أفريقيا.