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كوب صغير من هذا المشروب الطبيعي "مفعولة سحري" لخفض السكر في الدم ومعالجة التهابات النوع الثاني .. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - كوب صغير من هذا المشروب الطبيعي "مفعولة سحري" لخفض السكر في الدم ومعالجة التهابات النوع الثاني .. شاهد

السبت 25 سبتمبر 2021 الساعة 05:33

أكد الدكتور عبدالله القشيري أخصائي المعالجة الطبيعية، أن تناول عصير الرمان مفيد جداً لمرضى السكري من النوع الثاني.

وقال القشيري، في مداخلة مع “برنامج 120” على قناة “الإخبارية” : “الدراسات التي أجريت تقريبًا على حوالي 50 شخصًا وكلهم مصابون بمرض السكري من النوع الثاني غير معتمد على الإنسولين، وجد أن شرب عصير الرمان بمعدل كوب يوميًّا لمدة 3 أشهر (12 أسبوعًا) تقريبًا له دور في تخفيف حدة الالتهابات في الجسم خاصة لمرضى السكري من النوع الثاني بنسبة تتجاوز الـ 30%”. لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــا .

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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