شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة تنمية المرأة بمديرية المسيلة تكرم عددا من العاملات بمناسبة عيد العمال العالمي. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

المهرة/لميس الأصبحي



كرمت إدارة تنمية المرأة بمديرية المسيلة محافظة المهرة عدد من النساء العاملات بالنظافة لدى المرافق الحكومية بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو ، برعاية كريمة من معالي محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر و اشراف السلطة المحلية بمديرية المسيلة و الإدارة العامة لتنمية المرأة و ذلك تقديرا لجهودهن و تميزهم في العمل.



و في التكريم هنأ مدير عام مديرية المسيلة المحامي فضل الدحيمي العاملات بهذه المناسبة معتبرا التكريم اقل واجب عرفانا بالجهود المتواصلة التي تبذل لإبراز المظهر الجمالي في المرافق الحكومية لافتاً إلى أن النظافة مسؤولية جماعية وليست محصورة على أشخاص و إنما هي ثقافة مجتمع.



من جهتها هنأت الأستاذة سهام العامري مديرة تنمية المرأة بمديرية المسيلة الاخوات المكرمات بهذا اليوم العالمي و قالت اليوم نكرم عدداً من عاملات النظافة المتفانيات في اداء أعمالهن بشهادات شكر وتقدير ومكآفات مالية. و أكدت العامري اهتمام السلطة المحلية و الإدارة العامة لتنمية المرأة إدارة بهذه الشريحة باعتبارهم شركاء حقييقين للنجاح.



و ثمنت سهام العامري جهود العاملات المخلصات و تفانيهن المستمر في العمل و إصرارهن على تقديم أفضل ما لديهن حتى في أصعب الظروف في سبيل الحفاظ على نظافة المرافق الحكومية مؤكدة أن تكريم كل يد عاملة ماهو إلا تقديراً للدور البارز الذي يقومن به العاملات، لأن نجاح منظومة العمل تتطلب تفاني العمالة و الشعور بالمسؤولية ودعت

إياهن على مواصلة اعمال النظافة بنفس الوتيرة.



حضر التكريم الأستاذ سالم احمد حامد مول الدويلة رئيس لجنة التخطيط بالهيئة الإدارية و الأستاذ عبدالله مبارك شملان رئيس لجنة الخدمات بمديرية المسيلة.