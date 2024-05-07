أبين..مقتل ضابط في قوات الأمن الخاصة على يد عنصر من تشكيلات الانتقالي

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل ضابط في قوات الأمن الخاصة الحكومية برصاص عنصر من تشكيلات المجلس الانتقالي، بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).



وقالت إدارة أمن أبين، في بيان على صفحتها بالفيسبوك، إن قائد قوات الطوارئ بالأمن الخاص بمحافظة أبين، النقيب (حسن الحوتري)، قُتل مساء أمس الاثنين، برصاص أحد عناصر اللواء السادس دعم وإسناد (تابع للانتقالي).



وأضافت أن الحادثة التي وقعت في بوابة معسكر قوات الأمن الخاصة بالمحافظة، كانت على إثر "خلاف شخصي"، دون مزيد من التفاصيل.



وأشادت إدارة أمن أبين بمناقب "الحوتري" الوطنية وموافقة النضالية الشجاعة، واعتبرت مقتله "خسارة" للقوات الأمنية بالمحافظة.

