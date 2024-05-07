"أسبيدس" تعلن التصدي لعدة هجمات مُسيّرة شنها الحوثيون باتجاه خليج عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت المهمة البحرية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، التصدي لعدة هجمات مُسيّرة شنها الحوثيون باتجاه خليج عدن، قبالة سواحل اليمن.



وقالت المهمة في بيان على منصة الفيسبوك "في 6مايو 2024، نجحت المدمرة فرجينيو فاسان (الإيطالية) في صد عدة هجمات بطائرات مُسيّرة قادمة من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن".



وأضافت، أن الفرقاطة فاسان التي كانت توفر حماية عن كثب للسفن التجارية في خليج عدن، "أسقطت خلال عملية الحماية هذه، طائرة بدون طيار".



وأكدت أن "الهجمات القادمة من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون تشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة"



وأشارت إلى أن الإجراء الذي قامت به FASAN كان فعالًا في تجنب أي ضرر يلحق بالبحارة والشحن التجاري.



وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) إسقاط طائرة مُسيّرة أطلقها الحوثيون، فوق منطقة البحر الأحمر.



وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها، كما شكل الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية لذات الغرض وقال إنها "دفاعية" تهدف لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.

