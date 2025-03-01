الارشيف / اخبار اليمن

بشرى سارة من كهرباء عدن في أول ليلة من رمضان تسعد بها كل البيوت في العاصمة المؤقتة

عدن - ياسمين التهامي - ليلة رمضان تقدمت المؤسسة العامة لكهرباء عدن بأصدق التهاني والتبريكات إلى كافة المواطنين وأهالي العاصمة عدن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلةً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات. وفي هذا الإطار، تؤكد المؤسسة بدء وصول الدفعة الأولى من وقود محطات التوليد، تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وتعبر المؤسسة عن فائق تقديرها لهذا الدعم، الذي يسهم في تعزيز استقرار خدمة الكهرباء، مؤكدةً استمرار الجهود لضمان تحسين التوليد الكهربائي وتخفيف معاناة المواطنين خلال الشهر الفضيل
محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

